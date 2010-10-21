В Україні найпоширенішим видом ДТП за участю автобусів є зіткнення з попутним транспортом – дослідження

В Україні найпоширенішим видом дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирських автобусів є зіткнення з попутними й тими, що стоять у попутному напрямку, транспортними засобами - 30,44% усіх ДТП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження компанії "DEKRA", яка є однією з провідних незалежних експертних організацій Європи в галузі автомобільного транспорту, представлені під час круглого столу з питань безпеки дорожнього руху.

Причини такої статистики фахівці компанії вбачають у перевищенні швидкості руху й керуванні автобусами у стані втоми. Тому, на думку експертів, необхідно підвищувати вимоги до перевізників, адже, наймаючи водіїв на роботу, вони мають відповідати за їх кваліфікацію.

Зокрема, завідуючий відділом безпеки на транспорті ДП "Державтотранс НДІ проект" Арсеній ХАБУТДІНОВ зазначив, що в 2010 році Мінтрансзв`язку ухвалив наказ про обов`язкове впровадження в період 2012-2015 рр. тахографів на внутрішніх перевезеннях.

"Ми знаємо, що в Європі вже давно, а в Росії та Білорусі віднедавна, це є основним інструментом контролю за режимами праці водіїв", - підкреслив він.

Водночас, на думку А.ХАБУТДІНОВА, у цій ситуації є конфлікт інтересів між безпекою пасажирів та прибутком перевізників. “Конституція України визначила основною цінністю життя, здоров`я та безпеку людей. І поки усвідомлення цього не переважить меркантильні інтереси, то результатів досягнути ми не зможемо", - зазначив він.