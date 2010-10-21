На своєму сьогоднішньому засіданні Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) затвердила проект Регламенту аматорського радіозв`язку України. Про це повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗ.

Документ визначає порядок користування радіочастотним ресурсом України аматорською службою радіозв`язку й аматорською супутниковою службою радіозв`язку.

Експлуатація аматорських радіостанцій на території України здійснюватиметься на дозвільній основі.

Запропонований документ, зокрема, визначає порядок отримання дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції, вимоги щодо здійснення проведення аматорського радіозв’язку, порядок ввезення (вивезення) аматорських радіостанцій в Україну.

Згідно з документом державний нагляд за дотриманням радіоаматорами норм законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України та умов користування радіочастотним ресурсом здійснюватиме Державна інспекція зв’язку, а технічний радіоконтроль за користуванням радіочастотним ресурсом – ДП «Український державний центр радіочастот».

Документ розроблено відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний ресурс України”, із урахуванням рекомендації Міжнародної спілки радіоаматорів та Ліги радіоаматорів України.

Зазначений проект буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Крім того, НКРЗ сьогодні на засіданні ухвалила рішення: про видачу 26 ліцензій, переоформлення 2 ліцензій, продовження терміну дії 3 ліцензій і видачу 13 копій ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій; про видачу 3 ліцензій і переоформлення 1 ліцензії на користування радіочастотним ресурсом; а також рішення по 7 заявам операторів телекомунікацій щодо виділення й переоформлення номерного ресурсу.

До Реєстру радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв внесено 35 радіоелектронних засобів, внесено зміни до 4 типів радіоелектронних засобів.