Мінтранс очікує результатів розслідування трагедії в Марганці до 8 листопада

Міністерство транспорту та зв`язку України очікує результатів розслідування ДТП на залізничному переїзді в Марганці до 8 листопада цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в ході позачергової колегії з розробки комплексу заходів, спрямованих на підвищення безпеки на транспорті, міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

«Створена комісія, і до 8 листопада вона повинна дати свої висновки», - сказав міністр.

Стосовно ДТП на переїзді в с. Тарасівка Київської області К.ЄФИМЕНКО повідомив, що розслідування вже завершено. Згідно з результатами розслідування, винен у цій події водій "швидкої допомоги".

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 року в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус "Еталон" зіткнувся з локомотивом. Автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 45 осіб, зокрема водій автобуса.

Розпорядженням уряду від 12 жовтня 2010 року №1951-р було створено урядову комісію з розслідування причин цієї дорожньо-транспортної пригоди, яка до 8 листопада повинна представити Кабінету міністрів звіт про результати розслідування причин ДТП і вказати заходи, вжиті для ліквідації її наслідків і надання допомоги.

13 жовтня о 21.00 на залізничному переїзді в селі Тарасівка Київської області водій автомобіля “УАЗ” (“швидка медична допомога”), рухаючись із включеними проблисковими маячками, виїхав на залізничний переїзд при працюючій звуковій і світловій сигналізації й зіткнувся з пасажирським поїздом. Загинуло 3 людей.