Пожежний потяг «Укрзалізниці» ліквідував пожежу на елеваторі у Тернопільській області, повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, 20 жовтня на елеваторі комбінату хлібопродуктів підприємства «Агропродсервіс» ст. Козова виникла пожежа. Від Тернопільської облдержадміністрації надійшла вимога про надання допомоги.

О 22-й годині 16 хвилин пожежний потяг станції Тернопіль відправився з місця дислокації на станцію Козова для допомоги підрозділам МНС. Пожежники-залізничники ліквідували пожежу о 7:05 21 жовтня. Для гасіння бути витрачено 74 тонни води.

У результаті врятовані матеріальні цінності на суму 100 тис. грн. Попередня причина пожежі - самозагорання.