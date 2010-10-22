Потяг «Укрзалізниці» ліквідував пожежу на елеваторі у Тернопільській області
11:07, 22 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
0
Пожежний потяг «Укрзалізниці» ліквідував пожежу на елеваторі у Тернопільській області, повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».
Згідно з повідомленням, 20 жовтня на елеваторі комбінату хлібопродуктів підприємства «Агропродсервіс» ст. Козова виникла пожежа. Від Тернопільської облдержадміністрації надійшла вимога про надання допомоги.
О 22-й годині 16 хвилин пожежний потяг станції Тернопіль відправився з місця дислокації на станцію Козова для допомоги підрозділам МНС. Пожежники-залізничники ліквідували пожежу о 7:05 21 жовтня. Для гасіння бути витрачено 74 тонни води.
У результаті врятовані матеріальні цінності на суму 100 тис. грн. Попередня причина пожежі - самозагорання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter