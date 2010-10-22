Янукович відкрив міжнародний термінал аеропорту у Кіровограді

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні вранці відкрив міжнародний термінал аеропорту «Кіровоград».

Як передає кореспондент УНІАН, Президента в аеропорту зустрічали голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН, голова облради Микола СУХОМЛИН, а також керівники структурних підрозділів ОДА і керівництво міжнародної авіакомпанії «Урга».

За словами С.ЛАРІНА, термінал сьогодні повністю готовий приймати пасажирів. «Зараз триває процес добудови другої злітно-посадкової смуги, довжина якої становитиме 2100 метрів і яка зможе приймати літаки класу Ан-70, Ан-148, Ан-158 та класу «Боїнг», - сказав він.

Губернатор наголосив на важливості сьогоднішньої події, оскільки аеропорт у Кіровограді не працював з 1993 року.

Він повідомив, що у планах обласної державної адміністрації придбати у лізинг два пасажирських літака для роботи аеропорту.

Як повідомила УНІАН, заступник генерального директора компанії «Урга» Галина КУЗЬМЕНКО, компанія інвестувала у реконструкцію аеропорту і будівництво міжнародного терміналу 7,8 млн. грн.

За словами Г.КУЗЬМЕНКО, у найближчому майбутньому планується відкриття рейсів Кіровоград-Київ, Кіровоград-Львів, а також у літній сезон – у напрямку Криму.