Додаткове маркування мобільних телефонів носить корупційний - експерти

В Асоціації підприємств побутової техніки і електроніки (АППТЕ) заявляють, що додаткове маркування мобільних телефонів, запропоноване Національною комісією з питань регулювання зв`язку (НКРЗ), сприятиме застосуванню корупційних схем, що, як результат, призведе до подорожчання телефонів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Асоціації.

У повідомленні наголошується, що Асоціація розцінює рішення НКРЗ про введення додаткового маркування мобільних телефонів «як корупційну схему, що наперед спланована деякими урядовцями, яка дає можливість вже визначеному ще до проведення тендеру виробнику облікових марок одержати державне замовлення і заробити значні прибутки».

«Адже сьогодні немає потреби в додатковому «засобі боротьби з контрабандою» мобільних телефонів, оскільки існуюча на даний час система моніторингу IMEI-кодів мобільних телефонів виправдала себе як надійний і прозорий засіб обліку цих пристроїв», - вважають в асоціації.

Як відзначили в АППТЕ, сьогодні відповідно до процедури реєстрації IMEI-кодів, підприємці виконують ряд вимог і виконують обов`язкові сплати державним органам влади.

Зокрема, підприємства на договірних принципах відповідно до тарифів оплачують послуги Українського державного центру радіочастот (УДЦР), пов`язані з підготовкою і видачею дозволів на ввезення мобільних терміналів на митну територію України. Підприємства також наперед сплачують кошти УДЦР за послуги, пов`язані з підготовкою і видачею дозволів на реалізацію в Україні радіоелектронних засобів. У асоціації акцентують також, що дозвільні документи необхідно одержувати на кожний окремий пункт реалізації і обладнати його комп`ютерною або іншою технікою з доступом до мережі Інтернет (Згідно з рішенням НКРЗ № 1339 від 5.02.2009 «Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв»). Крім того, при митному оформленні терміналів підприємства платять ввізне мито і ПДВ.

І лише після сплати усіх цих витрат за послуги державних органів підприємства подають інформаційне повідомлення про ввезення на митну територію України терміналів і заяви про внесення в узагальнену базу даних IMEI-кодів у вигляді сукупності електронних файлів на носіях інформації, згідно з форматом, який затверджений УДЦР.

«Саме тому учасники ринку не бачать сенсу у додаткових регулюючих функціях УДЦР, які не змінюють існуючу набудовану і прозору систему і не покликані давати додаткових надходжень до бюджету країни».

Крім того, в Асоціації вважають, що додаткове маркування може привести до невиправданого подорожчання мобільних телефонів для кінцевого споживача. Причиною стане поява додаткових витрат у виробників і імпортерів, які потрібні для оплати праці робітників на створених додаткових робочих місцях, придбання устаткування для нанесення облікових марок на товари, збільшення складських витрат (період видачі марок орієнтовно становить два тижні), підтримки системи обліку використаних та інших марок, нанесення марок на товари, які вже знаходяться в роздрібних магазинах. Все це призведе до зростання терміну обороту товарів, втручання перевіряючих органів у господарську діяльність компаній шляхом проведення додаткових позапланових перевірок обліку і використовування марок.

Враховуючи вищезгадане, Асоціація побутової техніки і електроніки звернулася з листами до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва Михайла БРОДСЬКОГО і міністра юстиції України Олександра ЛАВРІНОВИЧА з проханням припинити реєстрацію рішень НКРЗ № 465 і № 466 у Міністерстві юстиції України і далі скасувати їх.

Довідка УНІАН. НКРЗ 14.10.2010 прийняла рішення № 465 «Про затвердження Змін до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону до України радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв» і № 466 «Про затвердження Змін до Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв», які в установленому законодавством порядку направлені на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.