«Укрзалізниця» за 9 місяців безплатно перевезла більше 230 тисяч дітей-сиріт і дітей-інвалідів

Залізниці України за дев`ять місяців цього року перевезли 230,2 тис. дітей-сиріт і дітей-інвалідів, що на 10 тис. чоловік більше, ніж за 9 місяців 2009 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, послугами перевезень скористалися 90,2 тис. дітей-інвалідів (минулого року 89,4 тис.) і 139,2 тис. дітей-сиріт (минулого року 129,7 тис.), решта 0,8 тис. (минулого року 0,5 тис.) - діти загиблих шахтарів і військовослужбовців.

У відомстві нагадують, що акцію з безплатного перевезення дітей «Укрзалізниця» розпочала в 2000 році. Цією послугою можуть скористатися діти віком до 16 років, які відносяться до категорій дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківської опіки, дітей-інвалідів усіх категорій; дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов`язків; дітей загиблих шахтарів.

Акція поширюється на плацкартні вагони швидкісних поїздів внутрішнього сполучення (серед них вагони 2-3 класу швидкісних, прискорених та електро- і дизель-поїздів підвищеного комфорту) і приміські поїзди.