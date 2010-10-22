Послугами «Укрзалізниці» за 9 місяців скористалися 379 млн. пасажирів

З січня по вересень 2010 року послугами «Укрзалізниці» скористалися 379 млн. пасажирів, що на 0,2% менше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, зокрема, поїздами далекого сполучення перевезено 99,9 млн. пас., у приміському - 279,2 млн.

Нагадаємо, за 9 місяців 2009 р. «Укрзалізницею» було перевезено 379,8 млн. пас., зокрема 95,6 млн. перевезено в далекому сполученні і 284,2 - у приміському.