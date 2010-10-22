Мінтранс доручив «Укрзалізниці» розробити Держпрограму закриття залізничних переїздів

За дорученням міністра транспорту і зв`язку України Костянтина ЄФИМЕНКА буде розроблено Державну програму планового закриття залізничних переїздів. Відповідний проект має розробити Укрзалізниця до 1 березня 2011.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«Сьогодні ухвалено рішення провести позапланову перевірку всіх залізничних переїздів з автобусним рухом. До 12 листопада «Укрзалізниця», Головавтотрансінспекція, Укравтодор спільно з Державтоінспекцією повинні провести ці позапланові обстеження і забезпечити невідкладну ліквідацію виявлених недоліків», - сказав він. За словами міністра, фізично проконтролювати більш як 150 тисяч перевізників, з яких 33% мають у своєму розпорядженні лише один транспортний засіб, держава просто не має можливості.

Надалі, наголосив К.ЄФИМЕНКО, почнеться планове закриття залізничних переїздів. «Йдеться про цілий комплекс заходів: ми будуватимемо шляхопроводи, тунелі, змінюватимемо маршрути автотранспорту, аби вони не проходили через залізничні переїзди. Така програма буде розроблена на 10 років вперед», - наголосив він.

Крім того, до 12 грудня «Укрзалізниця» разом з Укравтодором, Головавтотрансінспекцією розроблять проект Галузевої програми безпеки руху на залізничних переїздах і пішохідних переходах через колії залізниць України на 2011-2015 роки.

Згідно з повідомленням, до 15 листопада міністерством також буде допрацьовано проект Державної цільової програми з безпеки дорожнього руху на 2011-2015 роки і представлений на розгляд МВС.

Міністр наголосив, що сьогодні є цілковита підтримка всіх ініціатив Мінтрансзв’язку з боку парламентського комітету Верховної Ради України. «Це справді кардинальна реформа безпеки за останній час. У нас вистачає сили й волі для її реалізації", - наголосив він.