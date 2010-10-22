Придніпровська залізниця відкрила рух електропоїздів за новим розкладом на модернізованій ділянці Сімферополь - Севастополь

З 21 жовтня 2010 р. на модернізованій ділянці Сімферополь - Севастополь Придніпровській залізниці введено новий розклад приміських пасажирських потягів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, завдяки модернізації колії на цій ділянці електропоїзди долатимуть відстань між Сімферополем і Севастополем за 1 годину 40 хв замість більш як 2-х годин.

Як нагадують на підприємстві, модернізацію залізничної інфраструктури на напрямі Сімферополь - Севастополь Придніпровська залізниця розпочала у червні 2010 року з метою прискорення руху потягів, збільшення пропускної спроможності ділянки і підвищення комфорту пасажирів.

Загальна вартість робіт становила більш як 150 млн. грн. Під час виконання робіт капітально відремонтовано 9 і побудовано 5 нових посадочних платформ на станціях Інкерман-1, Верхнесадове, Сирень, Бахчисарай, Самохвалово, Поштова, Чистенька. Крім того, побудовано 8 нових посадочних платформ на перегонах. Також на всіх станціях ділянки капітально відремонтовані будівлі і споруди.

Різними видами ремонту колійники ПЗ відремонтували 73,5 км колії. Замінено 19 комплектів стрілочних переведень на ділянці Сімферополь - Севастополь і 24 комплекти стрілочних переведень на ст. Сімферополь. Для підвищення інформованості пасажирів виготовлено і встановлено всю необхідну візуальну інформацію, модернізовано освітлення переїздів і пасажирських платформ.

Як відзначають на залізниці, значний обсяг робіт виконано при будівництві другої колії на перегоні Сімферополь - Чистенька: прокладено 6 км залізничної колії, його повністю електрифіковано і обладнано системою сигналізації і централізованого управління.

На вокзальному комплексі станції Севастополь приведено у належний стан всі будівлі. Виконано поточний ремонт тіньових навісів на платформах, тротуарного покриття на пероні і платформах, навісів, колон і цоколя будівлі вокзалу, приведені до норм освітлення перон і платформи, виконано ремонт фасадів будівель приміських кас і багажного відділення, ремонт зовнішніх місць відпочинку, сходів, дверей вокзалу і ремонт фасаду поста електричної централізації.