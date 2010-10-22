Завтра у Києві відкриють рух на естакаді Подільського мостового переходу
15:05, 22 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
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23 жовтня об 11.00 прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ візьме участь у відкритті руху на естакаді Подільського мостового переходу у Києві.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.
Місце проведення: вул. Набережно-Хрещатицька, біля ресторану «Хуторець».
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