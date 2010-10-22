Транспортний комітет рекомендує ВР ухвалити проект Повітряного кодексу в першому читанні

Комітет Верховної Ради з питань транспорту і зв`язку України рекомендував ВР ухвалити проект Повітряного кодексу (№7144 від 20.09.2010 р.) в першому читанні, врахувавши висловлені зауваження до другого читання.

Як повідомили УНІАН у секретаріаті транспортного комітету, відповідне рішення прийнято на засіданні 20 жовтня.

Згідно з повідомленням, у комітеті вважають, що Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджені наказом №216 від 23.04.2010 р. Міністерства транспорту і зв`язку України, містять відверто дискримінаційні норми щодо стандартів обслуговування і захисту прав пасажирів, встановлюють мінімальну відповідальність перевізників на внутрішніх авіарейсах, на відміну від міжнародних. Мінтрансзв’язку розмежовує відповідальність перевізників при виконанні польотів до/з аеропортів країн ЄС, інших міжнародних польотів і польотів в межах України, що є недоречною і неприпустимою практикою для країни, що прагне інтегруватися в європейський правовий простір, і для стандартів якості надання послуг, відзначають в комітеті.

Зокрема, правила містять норми, які відверто порушують права пасажирів: «час відправлення рейса і тип повітряного судна, вказані в розкладі руху, не гарантуються і не є обов`язковою умовою договору перевезення». Або «перевізник має право змінювати тип повітряного судна без повідомлення про це пасажира», «перевізник має право затримати або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, не залежних від нього». У тих самих правилах зазначається, що перевізник має право не виплачувати компенсацію, «якщо він може надати підтвердження того, що скасування було причиною надзвичайних обставин, яким не можна було запобігти, навіть якщо було вжито всіх розумних заходів». Водночас, при виконанні міжнародних рейсів перевізники несуть повну відповідальність за скасування рейса.

Крім того, члени комітету зазначили, що нова редакція Повітряного кодексу України не усуває вищезгадані недоліки і не містить чітких законодавчих норм щодо критеріїв і єдиних стандартів якості обслуговування, захисту прав пасажирів і відповідальності перевізника на внутрішніх і міжнародних перевезеннях. Тому профільний комітет Верховної Ради зобов`язав доопрацювати до другого читання проект Повітряного кодексу з урахуванням викладених зауважень, які необхідні для гармонізації вітчизняного Повітряного кодексу з відповідними нормами світового і європейського права. Зокрема, в комітеті вважають за необхідне законодавчо закріпити стандарти обслуговування пасажирів за класами обслуговування для пасажирів бізнес-, преміум- та економічного класів як на міжнародних, так і на внутрішніх авіарейсах; законодавчо закріпити відповідальність авіаперевізника за заподіяну шкоду (смерть або тілесне ушкодження, втрату, пошкодження, затримку багажу, затримку або скасування рейса) на внутрішніх авіарейсах відповідно до європейських стандартів і норм. Також при підготовці до другого читання члени комітету рекомендують зробити єдині критерії якості, обслуговування пасажирів, захисту їхніх прав і відповідальності авіаперевізників як на міжнародних, так і на внутрішніх перевезеннях.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня ц.р. Кабінет міністрів України затвердив новий проект Повітряного кодексу.

За інформацією Міністерства транспорту і зв`язку, новий проект Повітряного кодексу значно покращить умови для пасажирів авіаційного транспорту.

У новому проекті чітко прописані обов`язки авіакомпанії перед пасажирами, чого немає в діючому Повітряному кодексі.

Крім того, проект спрямований на покращення умов користування авіаційним транспортом для пасажирів з обмеженою рухливістю (інвалідів).

20 вересня проект Повітряного кодексу України було зареєстровано у Верховній Раді.