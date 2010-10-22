ПЗЗ завтра скасує деякі електропоїзди на напрямі Київ - Фастів

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) звертає увагу пасажирів на те, що у зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Васильків - Боярка 23 жовтня скасовано деякі електропоїзди і призначені нові маршрути проходження.

Як повідомляє прес-служба залізниці, скасовуються потяги: № 6015 Київ-Пасажирський - Фастів, № 6013 Київ-Пасажирський - Фастів, № 6036 Фастів - Київ-Пасажирський, № 6040 Фастів - Київ-Пасажирський. При цьому призначаються потяги: № 6013 Київ-Пасажирський - Боярка і № 6050 Боярка - Київ-Пасажирський

Південно-західна залізниця закликає уважно слухати оголошення про зміни у розкладі руху потягів.