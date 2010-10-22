Пасажиропотоки через українські аеропорти збільшилися на 12%

Обсяги пасажиропотоків через українські аеропорти за січень-вересень 2010 року зросли на 11,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 7 млн. 896,9 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, поштові і вантажні потоки за звітний період зросли на 3,5% – до 29,3 тис. тонн.

За дев`ять 2010 року у цілому українськими авіакомпаніями перевезено 4 млн. 695,6 тис. осіб, що на 15,6% більше аналогічного показника минулого року. Більш ніж на 20% зросла кількість пасажирів на міжнародних лініях – до 3 млн. 962,1 тис. осіб, з них регулярними рейсами перевезено 2 млн. 259,6 тис. осіб (на 21,5% більше).

Також за минулі три квартали поточного року позитивну динаміку продовжують демонструвати обсяги перевезень пошти: з січня до вересня цього року перевезено 1,6 тис. тонн, що на 23,1% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, за 8 місяців 2010 року обсяги пасажиропотоків через українські аеропорти зросли на 10,7%, а поштовантажопотоків в аеропортах – на 4,5%. Всього послугами вітчизняних аеропортів за 8 місяців п.р. скористалися 6 млн. 775,1 тис. осіб.