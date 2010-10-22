Уряд призначив Семиноженка керівником Національної програми інформатизації
17:15, 22 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
0
Кабінет міністрів України призначив голову Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира СЕМИНОЖЕНКА керівником Національної програми інформатизації, звільнивши від цих обов’язків Віталія БАЛЮКА.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 20 жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter