Російські оператори дешевий роумінг компенсують збільшенням тарифів

Оператори «великої трійки» мають намір підвищити тарифи на телефонні переговори. Таким чином вони компенсують втрати від зниження розцінок на роумінг. Про це 22 жовтня пише газета «Труд», повідомляє k2kapital.

За даними видання, зниження розцінок на роумінг, яке відбудеться з 1 грудня, позначиться на всіх абонентах стільникових компаній. Фактично, за тих, хто користуватиметься дешевшим роумінгом, заплатить решта абонентів.

«Компанії компенсують збитки від міжнародного зв`язку тим, що підвищать вартість локальних розмов», - переконаний провідний аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.

Нагадаємо, доручення ФАС про перевірку механізму ціноутворення на послуги роумінгу, який використовують МТС, «Білайн» і «Мегафон», дав прем`єр РФ В.Путін. Перевірка показала, що ціни на роумінг у російських операторів істотно вище, ніж в ЄС. У результаті, під тиском ФАС, оператори оголосили про добровільне зниження розцінок.

Зокрема, на 50% знизять тарифи на послуги голосового роумінгу, а відправка повідомлень в зарубіжні країни подешевшає на 60%.