Доходи підприємств галузі зв'язку в січні-вересні виросли на 3% - до більш як 34 млрд. грн.

Доходи підприємств галузі зв`язку України від наданих послуг у січні-вересні 2010 року виросли на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 р. і становлять 34 млрд. 459,6 млн. грн. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За вказаний період доходи підприємств галузі зв`язку від наданих послуг населенню становлять 13 млрд. 552,2 млн. грн., що на 8,8% більше, ніж за січень-вересень 2009 року.

Лідерами з доходів у галузі в січні-вересні 2010 року є оператори стільникового мобільного зв`язку - доходи операторів від цього виду зв`язку становлять 21 млрд. 695,9 млн. грн. (зростання – 2,3%), з них 6 млрд. 932 млн. грн. одержано за послуги стільникового мобільного зв`язку, надані населенню (зростання – 14%).

На другу й третю позиції в галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період вперше в історії галузі вийшли місцевий телефонний зв`язок і комп`ютерний зв`язок, потіснивши міжміський й міжнародний телефонний зв`язок з другої на четверту позицію в рейтингу доходів.

Обсяг доходів від послуг місцевого телефонного зв`язку за звітний період становить 3 млрд. 153,9 млн. грн. При цьому обсяг доходів від послуг місцевого міського телефонного зв`язку в січні-вересні 2010 року становить 2 млрд. 947,8 млн. грн. (з них населенню – 1 млрд. 894,8 млн. грн.), що на 4,8% менше (для населення – менше на 4,2%), ніж за аналогічний період 2009 року.

Обсяг доходів від послуг місцевого сільського телефонного зв`язку за січень-вересень 2010 року становить 206,1 млн. грн. (з них населенню – 182,2 млн. грн.), що на 5,1% менше (для населення - менше на 4,2%), ніж за січень-вересень 2009 року.

У комп`ютерному зв`язку обсяг доходів від послуг за результатами січня-вересня 2010 року виріс на 28,7% і становить 3 млрд. 64,3 млн. грн., з них 1 млрд. 640,9 млн. грн. становлять доходи від послуг населенню (зростання на 40,5%). При цьому доходи підприємств зв`язку, одержані в цьому виді зв`язку тільки від послуг доступу в Інтернет, становлять за звітний період 2 млрд. 751 млн. грн. (зростання – 33%), з них 1 млрд. 636,7 млн. грн. – населенню (зростання – 43,8%).

Обсяг доходів від послуг міжміського і міжнародного телефонного зв`язку в січні-вересні 2010 року становить 3 млрд. 53,3 млн. грн. (з них 1 млрд. 359,6 млн. грн. – від надання послуг населенню). Обсяг доходів в цьому виді зв`язку в січні-вересні 2010 року знизився на 8,6% (від послуг населенню – падіння на 15,9%) порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

П`ятий рядок у галузевому рейтингу зберіг поштовий зв`язок. Обсяг доходів від послуг поштового зв`язку за січень-вересень 2010 року виріс порівняно з доходом у січні-вересні 2009 року на 4,2% і становить 2 млрд. 136,2 млн. грн., з них населенню було надано послуг на суму 399 млн. грн. (зростання на 4,8%).

Дохід підприємств галузі зв`язку від послуг передачі і прийому телевізійних і радіопрограм (радіозв`язку) в січні-вересні 2010 року становив 1 млрд. 421,5 млн. грн., що на 7% перевищило показник за аналогічний період 2009 року, при цьому доходи підприємств від послуг кабельного телебачення становлять 1 млрд. 1,7 млн. грн. (з них населенню – 992,3 млн. грн.), що на 7% більше, ніж за січень-вересень 2009 року.