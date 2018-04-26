Скасування ліцензування на турринку: які ризики чекають шанувальників подорожей...

Верховна Рада прийняла закон, що скорочує перелік видів діяльності, які підлягатимуть ліцензуванню ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності" №6696, прийнятий 19 жовтня, знаходиться на підписанні Президента). Як відзначають прихильники документа, його мета – зняти ряд обмежень, які заважають розвитку підприємництва. На думку ж експертів ЮК "Jurimex", з урахуванням того, що більшість видів діяльності, виключених з «дозвільного» переліку, мають здійснюватися професійними суб`єктами і відповідати ліцензійним умовам, то нововведення, перш за все, негативним позначиться на якості товарів і послуг, які в результаті одержить споживач.

***Законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” внесені зміни в деякі статті Закону "Про ліцензування окремих видів господарської діяльності". Вони торкнулися статті 9, що містить перелік всіх видів господарської діяльності, які вже не підлягають ліцензуванню:

* пошук корисних копалини, видобуток корисних копалин з родовищ, які мають загальнодержавне значення і включені до Державного фонду родовищ корисних копалини; діяльність туристичних агентств; діяльність митного перевізника; розробка, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації; розробка, виробництво, сертифікаційні випробування голографічних захисних елементів; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у сфері технічного захисту інформації; пересилання поштових переказів, простих і реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей і посилок масою до 30 кілограмів; фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні; проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем; виробництво, збереження племінних (генетичних) ресурсів; виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та ін.

Також з`явився новий вигляд господарської діяльності, який тепер підлягає ліцензуванню: діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини відповідно до переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров`я України.

Якщо раніше ліцензуванню підлягали перевезення незалежно від характеру вантажу, то тепер ліцензіюються тільки перевезення небезпечних вантажів.

Щодо ліцензування діяльності, пов`язаної з випуском і проведенням лотерей, то відповідні положення вступають в силу з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на здійснення даного виду діяльності.

Спростилася сама процедура ліцензування. Якщо раніше до заяви про видачу ліцензії треба було додавати копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа, то сьогодні – тільки виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

У нашому випадку мова піде про турагентства, діяльність яких також не підлягатиме ліцензуванню. Прихильники нововведення, наводячи досвід низки країн Європи і Росії, відзначають, що це дасть поштовх розвитку туристичного ринку і спростить ведення бізнесу, оскільки полегшить доступ до нього більшої кількості суб`єктів підприємницької діяльності.

Разом з тим, скасування ліцензії несе ряд ризиків як для суб`єктів туристичної діяльності, так і для туристів. Так, ліцензія певною мірою дисциплінувала турагентів, була стримуючим чинником в плані зловживань і порушень закону. Крім того, її наявність свідчила, що на ринку працює суб`єкт, який має спеціальну освіту, певний досвід, імідж і відповідає організаційним вимогам, що додає упевненості туристові в тому, що він одержить якісні послуги.

А ліцензійний реєстр є відкритим і доступним для широких мас, що дає можливість кожному туроператорові або туристові перевірити наявність ліцензії у суб`єкта, до якого він звернувся, і одержати інформацію, чи було свого часу анульовано дозвіл і за які порушення.

Ризики для туристів

Хоча турагенти здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту і туристичних послуг інших суб`єктів цієї сфери, все ж таки формально всі ризики і відповідальність лягають на плечі туроператорів. Разом з тим, Закон "Про туризм" встановлює ряд обов`язків турагентів. Зокрема, турагент для укладення договору з туристом зобов`язаний надати останньому інформацію про основні вимоги для оформлення виїзних/в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в`їзд/виїзд в країни тимчасового перебування), зокрема, щодо термінів їх оформлення; медичних застережень (протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів); дані туроператора (його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії, сертифікатів відповідності та іншу інформацію згідно із законодавством, а також розмір фінансового забезпечення туроператора або турагента на випадок його неплатоспроможності або банкрутства і відомості про кредитну установу, яка надала таке забезпечення).

Щоби надавати таку інформацію, турагент винен, принаймні, знати, де її знайти, мати доступ до інформресурсів консульств, мати в своєму розпорядженні інформацію про особливості кожної країни світу, і т.п., тому в цих цілях передбачено, що керівник турагента повинен мати спеціальну освіту у сфері туризму або досвід роботи. Крім того, турагент зобов`язаний перевірити у туриста наявність медичного страхування і страховки від нещасного випадку на весь час подорожі, а у разі його відсутності забезпечити таке страхування самостійно (або через туроператора).

Скасування ліцензії приведе до того, що на ринок туризму буде допущений будь-який суб`єкт підприємницької діяльності (від кваліфікованої кампанії до продавця на ринку), перевірити кваліфікованість і порядність якого не буде можливості.

Таким чином, турист не зможе бути упевненим, що йому надана достовірна інформація про тур, візові, митні правила, правила перетину державного кордону, а також чи буде йому відшкодована шкода, заподіяна наданням недостовірної або неповної інформації.

Ризики для туроператора

Відсутність ліцензії у турагента позбавляє туроператора можливості перевірити його профпорядність і репутацію на ринку. Це приведе до того, що на туроператора покладатиметься відповідальність за помилки і непрофесіоналізм турагентів, оскільки останні укладають договори від імені туроператора, а відносини виникають безпосередньо між туроператором і туристами.

Крім того, скасування ліцензування турагентської діяльності дасть можливість доступу на ринок шахраям, які, використовуючи імідж туроператора, його інформаційні і рекламні матеріали, дуритимуть туристів, наживаючись на цьому. Оскільки ліцензія видавалася з урахуванням адреси турфірми, зацікавлена особа могла перевірити її фактичну наявність. З нововведенням будь-який суб`єкт зможе використовувати фіктивну адресу чи просто сажа свою людину в загальнодоступному місці, а після отримання коштів за тур знайти його буде неможливо.

Отож, щоби звести до мінімуму всі ризики, які можуть виникнути у зв`язку зі скасуванням ліцензії для турагентів, доцільно на державному рівні запровадити іншу систему захисту, на зразок Єдиного реєстру туристичних агентств або їх сертифікації.

Зоряна Топорецька, старший юрист ЮК "Jurimex"