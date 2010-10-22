Мінтрансзв’язку виступає за жорсткіші вимоги до підготовки водіїв до роботи

Для забезпечення належного рівня якості і безпеки послуг з автоперевезень Міністерство транспорту і зв`язку України ініціює введення практики спеціальної професійної підготовки й допуску до роботи водіїв, які працюють на ринку перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, це вказано в рішенні позачергової колегії МТЗУ з питань підвищення безпеки на транспорті.

Згідно з повідомленням, загальні вимоги до ринку послуг автомобільного транспорту (вимоги до організації ринку транспортних послуг, вимоги до водіїв, їх функції, коло професійних питань, які повинні знати й уміти вирішувати водії автотранспорту загального користування) законодавчо визначені цілою низкою нині чинних нормативних актів. Проте в Україні відсутня будь-яка державна система допуску водія до роботи на автотранспорті загального користування, яка б гарантувала наявність у водія необхідних знань для виконання своїх професійних обов`язків, які вже визначені законодавчо.

Як відзначив міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО, якісна зміна системи підготовки учасників дорожнього руху всіх категорій і розвиток профілактичної діяльності, спрямованої на формування законослухняних громадян, які сідають за кермо, є одним з основних пріоритетів Державної програми підвищення безпеки дорожнього руху.

Згідно з цією ініціативою Мінтрансзв’язку, з водіями в Україні проводитиметься освітньо-роз`яснювальна робота, аби в результаті вони одержали спеціальні знання і на їх основі допуск до роботи.

За результатами проведеного навчання водії, які займаються перевезенням пасажирів, повинні мати сертифікат про професійну компетентність. Цей сертифікат засвідчуватиме початкову кваліфікацію водія, а також підвищення його кваліфікації.

Довідка УНІАН. Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. №487 й наказу Міністерства транспорту і зв`язку «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів».