Розв'язку на Московській площі здадуть в експлуатацію до 15 грудня

Керівництво Публічного акціонерного товариства «Мостобуд» обіцяє завершити будівництво нової транспортної розв'язки на Московській площі столиці до 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова наглядової ради «Мостобуду» Володимир ПРОДИВУС після запуску в експлуатацію першої черги Подільського мостового переходу через Дніпро.

«Найближчим часом у Києві буде відкрито наскрізний рух на Московській площі, а до 15 грудня планується повністю здати в експлуатацію цю транспортну розв'язку», - сказав він.

В.ПРОДИВУС підкреслив, що сьогодні влада приділяє велику увагу завершенню будівництва та реконструкції інфраструктурних проектів – забезпечує необхідне фінансування й контролює при цьому терміни виконання робіт. У таких умовах компанія готова проводити будівельні роботи навіть із випередженням графіку.

«При збереженні стабільності фінансування «Мостобуд» готовий у терміни й навіть раніше здавати в експлуатацію всі заплановані об'єкти», - підкреслив В.ПРОДИВУС.

Він зазначив, що найскладніший час для підприємств мостобудування минув.

«Ми відчули, що час безвідповідальних обіцянок минув. У нинішньої влади слова не розходяться з ділом. Найважчий час для вітчизняного мостобудування був із кінця минулого року до травня цього. 7-8 місяців взагалі не було реального фінансування. Я вдячний працівникам компанії, які з розумінням поставилися до труднощів кризи, витримали все й залишилися з нами», - зазначив голова наглядової ради «Мостобуду».

Він підкреслив, що в кінці квітня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ особисто ознайомився зі станом справ на всіх інфраструктурних довгобудах. По всіх об'єктах було ухвалено конкретні рішення щодо введення їх в експлуатацію, встановлено реальні й стислі терміни пуску, високі вимоги до якості й забезпечено адекватне фінансування.

«Ми бачили: керівництво країни жорстко контролює витрачання кожної бюджетної копійки й одночасно допомагає будівельникам», - сказав В.ПРОДИВУС.

При цьому він нагадав, що вже відновлено будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі та інших інфраструктурних об'єктів.

В.ПРОДИВУС також підкреслив, що можливості компанії дозволяють будувати об'єкти відповідно до міжнародних стандартів. «Гарантія побудованих «Мостобудом» об'єктів при відповідній експлуатації та обслуговуванні становить 100 років», - підкреслив голова наглядової ради ПАТ «Мостобуд».

Як повідомляв УНІАН, введення нової транспортної розв'язки на Московській площі збільшить пропускну спроможність транспортного вузла в 1,5 раза - до 12 тисяч автомобілів на годину й покращить екологічний стан у районі розв'язки. Крім того, значно покращиться транспортне сполучення як для жителів Голосіївського району Києва й прилеглих районів, так і для транзитного транспорту.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Мостобуд» - будівельна компанія широкого профілю, лідер серед мостобудівних організацій в Україні та в країнах СНД.

За більш ніж 60 років компанією збудована більшість мостів в Україні, зокрема в Києві – Міст метро, міст імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський і Південний мости, мостові споруди на автобані Київ-Одеса та в інших регіонах країни.

Добре відома марка мостобудівників у близькому й далекому зарубіжжі – в російському Заполяр’ї, на БАМі, у В'єтнамі, Лівані, Анголі, Сирії, Туреччині, Афганістані, Чехії, Фінляндії, Прибалтиці.

Сьогодні «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві позакласних мостових споруд – Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві й автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі. Також «Мостобуд» будує житло, портові та інші складні інфраструктурні споруди.