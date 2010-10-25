У Києві відкрито автомобільний рух по Набережно-Хрещатицькій естакаді і Гаванському мосту в обох напрямках.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, за словами заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА, це забезпечить істотне зменшення заторів по Набережно-Хрещатицькій вулиці, а також забезпечить можливість відкриття повноцінного двостороннього руху по Набережно-Рибальській дорозі і мосту через вхід в Гавань.

О.ПОПОВ повідомив, що рух автомобілів по Гаванському мосту в обидва напрямки скоротить транспортне сполучення житлових масивів Оболонь і Вигурівщина-Троєщина з центральною частиною міста на 4 км.

За його словами, завершення 2-ї черги Подільського мостового переходу планується до "Євро-2012".

Вартість цих робіт складає 2,3 млрд. грн., загальна вартість робіт і повноцінне завершення обійдеться в 9 млрд. грн. після запуску 3-ої черги.

Довжина естакади 318 м, пропускна здатність 1,7 тис. автомобілів на годину.