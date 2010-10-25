Основна частина робіт з реконструкції аеродромного комплексу аеропорту «Донецьк» завершиться у жовтні

У жовтні цього року буде виконана основна частина робіт з реконструкції всього аеродромного комплексу аеропорту «Донецьк»: злітно-посадочної смуги із рульовими доріжками і перонами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

За словами начальника БУ-6 ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», яке проводить роботи, Романа ПІВТОПАКА, на будівництві нової злітно-посадочної смуги ДП "Міжнародний аеропорт “Донецьк” завершується другий, стратегічно важливий етап робіт.

Як наголошується у повідомленні, виконання першого і другого етапів робіт дозволить розпочати цього року процедуру сертифікації нової злітно-посадочної смуги, яка триватиме близько півроку, після чого можна буде ввести смугу в експлуатацію.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 7 квітня ц.р. №821-р затвердив загальну кошторисну вартість будівництва злітно-посадочної смуги (ЗПС) аеропорту «Донецьк» на рівні 1 млрд. 823 млн. 907,936 тис. грн., що майже в 1,9 разу більше, ніж було затверджено Кабміном у 2008 році (972 млн. 747,7 тис. грн.). Зокрема, вартість будівельно-монтажних робіт затверджена на рівні 1 млрд. 337 млн. 591,578 тис. грн., устаткування – 114 млн. 671,123 тис. грн., інші витрати – 371 млн. 645,235 тис. грн.

Згідно з документом, із загальної суми на 1 січня 2010 р. було виконано робіт на 895 млн. 223,66 тис. грн. (будівельно-монтажних робіт – на 612 млн. 900,121 тис. грн.). Підрядник на виконання робіт вартістю 847 млн. 030,657 тис. грн. буде визначений за результатами тендеру (будівельно-монтажні роботи).

При цьому відкоректованим титулом будівництва площа ЗПС збільшена з 240 до 260,8 тис. кв. м, площа магістральної рульової доріжки – з 92 до 110,1 тис. кв. м. Завершення термінів будівництва документом перенесене з 2009 на 2011 рік.

Нагадаємо, будівництво почалося в 2007 році.

Для ведення будівництва використовуються кошти державного бюджету за умови співфінансування об`єкту за рахунок коштів обласного бюджету.

Генпідрядник будівництва – ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (Донецьк), постачальник устаткування – компанія «N.V. ADB S.A.» (Королівство Бельгія).