Аеропорти Криму збільшили перевезення пасажирів

За січень-вересень 2010 року кількість пасажирів, які скористалися послугами аеропортів Автономної Республіки Крим, склала 712,5 тис. осіб, що на 12,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, в січні-вересні кількість відправлених з аеропортів Криму пасажирів збільшилася на 12%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, і склала 350,9 тис. Кількість пасажирів, які прибули в аеропорти автономії, зросла на 13,7% – до 361,6 тис. осіб.

З початку року з аеропортів автономії відправлено 179,3 тонни вантажів, прибуло – 439,5 тонн, що на 2,6% і в 2,8 разу, відповідно, більше, ніж за січень-вересень 2009 року.

Авіаперевізники Криму надають послуги з перевезення вантажів тільки в міжнародному сполученні. У порівнянні з січнем-вереснем 2009 року, цей показник зменшився на 37,3% і склав 3,1 тис. тонн.