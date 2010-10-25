Одеський припортовий за 9 місяців збільшив збиток у 2,2 разу

14:57, 25 жовтня 2010
Транспорт/Звя'зок
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ВАТ "Одеський припортовий завод" за 9 місяців 2010 року збільшив чистий збиток у 2,2 разу, порівняно з відповідним періодом минулого року, до 147,328 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

За січень-вересень чистий дохід компанії збільшився на 60,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 2 млрд. 425,217 млн. грн., а валовий прибуток збільшився на 74% - до 66,713 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Одеський припортовий завод" (м. Південний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

"Одеський припортовий завод" завершив 2009 рік зі збитком 2,444 млн. грн.., тоді як за підсумками 2008 року чистий прибуток складав 796,977 млн. грн.

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