Херсонський суднобудівельний завод передав накатне судно грузинському замовнику

ВАТ "Херсонський суднобудівельний завод" (ХСЗ) передав грузинському замовникові накатне судно типу RO - RO "Conro-Trader".

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, спущене на воду судно призначене для перевезення залізничних вагонів і може прийняти на борт одночасно 28 вантажних вагонів або 35 залізничних цистерн. Довжина судна складає 109,04 м, ширина - 22 м, висота борту - 7,7 м, максимальне осідання - 4,25 м, водотоннажність - 6968 куб. м.

Після проведеної на ХСЗ модернізації були змінені основні характеристики судна, зокрема, у результаті змін в кормовій і середній (вантажний) частинах сформована нова частина корпусу корабля.

Довідка УНІАН. Херсонський суднобудівельний завод заснований у 1951 році. Основними видами діяльності підприємства є будівництво і ремонт суден, виробництво металоконструкцій, обробка металу. У 2004 році група компаній "Смарт" приступила до розробки концепції суднобудівельного субхолдингу у стратегічному партнерстві з Херсонським суднобудівельним заводом. У 2008 році інвестиційна компанія "Смарт-холдинг" Energees Investments отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання пакету акцій ХСЗ.

На цей момент на ХСЗ у стадії будівництва є річкові танкери проектів "VEKA 125" і "CT 707". Усього - 14 судноремонтних контрактів.