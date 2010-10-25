Об’єм авторинку України у 2011 році збільшиться на 25-30% - участник ринку

Президент Корпорації "Богдан" Олег СВИНАРЧУК прогнозує, що об'єм автомобільного ринку України у 2011 році збільшиться на 25-30%, порівняно з 2010 роком, - до 180-200 тис. автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

При цьому О. СВИНАРЧУК додав, що зростанню автомобільного ринку Україна сприятиме велика ліквідність банків, які вимушені будуть знижувати процентні ставки за користування кредитами.

Також О. СВИНАРЧУК прогнозує, що відновлення авторинку після кризи почнеться з 2013 року і в 2015-2016 рр. об'єм автомолярного ринку України може вийти на рівень 2007-2008 рр.

Як повідомляв УНІАН, президент Корпорації "Богдан" О. СВИНАРЧУК прогнозував, що об'єм автомобільного ринку України в 2010 році скоротиться на 10-15%, порівняно з 2009 роком - до 140-150 тис. автомобілів.

Довідка УНІАН. Провідними виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» та ін.