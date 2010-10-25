Компанія ВОЛЯ провела у Києві акцію «Шкільні парки – замість паперових рахунків»

У рамках довгострокової програми компанії з ресурсозберігання компанія ВОЛЯ провела акцію "Шкільні парки - замість паперових рахунків". Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

За її даними, на початку навчального року співробітники компанії запропонували керівництву ряду шкіл, де вчаться їх діти, посадити шкільні парки. Дерева для створення таких зелених оазисів ВОЛЯ купила на кошти, заощаджені завдяки поступовому переходу киян на електронні рахунки і електронні системи оплати.

За замовленням компанії білоцерківський дендропарк "Александрія" підготував 200 саджанців дерев і декоративних кущів. У минулу п`ятницю команда, яка складається із співробітників ВОЛІ, учителів і школярів, висадила поряд з дитячим садком і дев`ятьма школами житлових масивів Троєщини, Оболоні і Дарниці невеликі парки, у яких тепер ростуть горобина, береза, липа, яблуня, ялина, бузок спирея і самшит.

Як зазначила А. Сігда, акція стала "логічним продовженням довгострокової програми компанії з ресурсозберігання" - адже одна тонна заощадженого паперу рятує 17 дерев.

Цього року ВОЛЯ проводить активну інформаційну кампанію з популяризації електронних систем оплати, яка передбачає перехід до електронних рахунків і одночасну відмову від рахунків паперових, які висилають абонентом поштою. У компанії вважають що Інтернет як інструмент відкрив широкі можливості для енерго- і ресурсозберігання, а також економії витрат в цілому. Наступного року в компанії розраховують, як мінімум, подвоїти число абонентів, які відмовляються від паперових рахунків на користь електронних і використовують електронні платіжні системи.

Поетапна комплексна програма ВОЛІ з економного використання ресурсів офіційно стартувала в 2008 році, хоча багато її принципів застосовувалися в компанії з дня її створення. Один з напрямів, безпосередніми учасниками якого є також абоненти, це поступовий перехід до електронних рахунків і повністю інтерактивного управління послугами, включаючи поповнення особових рахунків в режимі онлайн.

За даними А. Сігди, з початку року в Києві збільшилося число абонентів, які відмовилися від паперових рахунків у конвертах, - на користь електронних, проставивши відповідну позначку на своєму Порталі абонента. Вони поповнюють особові рахунки через платіжні термінали або ж онлайн-системи.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. В цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн абонентів, включаючи понад 420 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в Інтернет.

Компанія надає комплексну мультисервисную послугу, що включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і видео-по-запиту; комунікації - високошвидкісний доступ в Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.