Гендиректором Харківського метрополітену призначили Карамшука

Генеральним директором КП "Харківський метрополітен" призначений Михайло КАРАМШУК, який донині виконував обов'язки керівника підприємства. Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської міської ради, відповідне розпорядження у присутності колективу метрополітену сьогодні підписав в.о. Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС. Контракт з М. КАРАМШУКОМ підписаний на три роки. Як повідомляв УНІАН, 25 серпня у ДТП загинув генеральний директор КП "Харківський метрополітен" Сергій Мусєєв.

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