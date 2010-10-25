Гендиректором Харківського метрополітену призначили Карамшука
16:54, 25 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
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Генеральним директором КП "Харківський метрополітен" призначений Михайло КАРАМШУК, який донині виконував обов'язки керівника підприємства.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської міської ради, відповідне розпорядження у присутності колективу метрополітену сьогодні підписав в.о. Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.
Контракт з М. КАРАМШУКОМ підписаний на три роки.
Як повідомляв УНІАН, 25 серпня у ДТП загинув генеральний директор КП "Харківський метрополітен" Сергій Мусєєв.
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