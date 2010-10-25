У Миколаївській області 18-річна дівчина вночі вкрала з вагона більше півтонни вугілля

У Миколаївській області на станції Колосівка Одеської залізниці 18-річна дівчина вночі за три години вкрала із залізничного вагону і перенесла в лісопосадку понад півтонни вугілля.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, дівчину затримали працівники лінійного відділу міліції під час чергового "рейду".

Свої дії вона пояснила тим, що, не маючи роботи, вирішила вкрасти вугілля, частину з якого хотіла продати, а частину використовувати для власних потреб.

Викрадене вугілля повернене залізниці, а проти правопорушниці вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Карного кодексу України.