У Миколаївській області 18-річна дівчина вночі вкрала з вагона більше півтонни вугілля
17:28, 25 жовтня 2010Транспорт/Звя'зок
0
У Миколаївській області на станції Колосівка Одеської залізниці 18-річна дівчина вночі за три години вкрала із залізничного вагону і перенесла в лісопосадку понад півтонни вугілля.
Як повідомили УНІАН в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, дівчину затримали працівники лінійного відділу міліції під час чергового "рейду".
Свої дії вона пояснила тим, що, не маючи роботи, вирішила вкрасти вугілля, частину з якого хотіла продати, а частину використовувати для власних потреб.
Викрадене вугілля повернене залізниці, а проти правопорушниці вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Карного кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter