На Прикарпатті відкрили першу чергу трамплінів, реконструйованих за кошти «Укрзалізниці»

У селищі Верховина Івано-Франківської області на спортивній базі «Черемош» у Верховині завдяки «Укрзалізниці» відкрито першу чергу реконструйованих трамплінів. Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Відтепер не лише юні прикарпатці, а й спортсмени з різних регіонів України матимуть можливість тренуватися на двох оновлених верховинських трамплінах.

Залізничники також відремонтували приміщення для суддів та спорудили невеликий готельний комплекс, де окрім житлових кімнат передбачено навчальні кабінети.

За словами начальника головного управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Мирослава КАРАБІНА на наступний рік у планах «Укрзалізниці», яку очолює уродженець Прикарпаття Михайло Костюк, – реконструкція декількох корпусів бази, спорудження 90-метрового трампліну для проведення міжнародних змагань та траси для санного спорту, фрістайлу і лиж.

До кінця поточного року для покращення інфраструктури бази «Черемош» заплановано освоїти 2,5 млн. грн., у 2011 – ще 5 млн. грн.

«Прагнемо, щоб наші спортсмени тренувалися на таких спортивних базах, які відповідають міжнародним стандартам, - наголосив М. КАРАБІН. – У недалекому майбутньому спортивна база «Черемош» стане однією з кращих в Україні, оскільки у цьому зацікавлені і керівництво «Укрзалізниці», і обласна влада. Верховинська база стане місцем для проведення тренувань та змагань спортсменів з різних регіонів України».