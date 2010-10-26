У Німеччині пройде "попереджувальний страйк" залізничників

Працівники залізничної галузі Німеччини 26 жовтня проведуть попереджувальний страйк. Через відсутність прогресу в переговорах про тарифну угоду буде скасована частина потягів ближнього й далекого спрямування. Про це повідомляє Німецька хвиля.

"Варто очікувати значних перебів у русі потягів в усій країні", - повідомили 25 жовтня профспілки працівників залізничного транспорту Transnet і GDBA.

Як повідомляє агентство dpa, найбільше страйк торкнеться Баварії, а також Берліна. Найменше постраждають Шлезвіг-Гольштейн, Гамбург, Бремен і Мекленбург-Передняя Померанія. Акція повинна початися вже о 3 години ночі й закінчитися опівдні. Про подальші страйки поки оголошено не було.

Профспілки працівників залізничного транспорту намагаються в такий спосіб домогтися прогресу в переговорах, що зайшли в глухий кут, про єдину тарифну угоду для всієї залізничної галузі Німеччини. На сьогодні заробітна плата співробітників приватних залізничних перевізників нерідко становить лише 80 відсотків від платні їх колег з Deutsche Bahn. Профспілки вважають подібну ситуацію неприйнятної.