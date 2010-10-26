«Укрзалізниця» відкрила на Прикарпатті реконструйовану залізничну станцію

У селі Коршів Коломийського району Івано-Франківської області була урочисто відкрита реконструйована залізнична станція.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави Івано-Франківської облдержадміністрації, урочистості приурочили до 600-річчя села і 149-их роковин Львівської залізниці. У відкритті взяли участь голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК і директор Львівської залізниці Богдан ПІХ.

«Разом з «Укрзалізницею» ми починаємо відбудовувати наш рідний край, - відзначив М.ВИШИВАНЮК. – Досвіду і бажання працювати нам не позичати. Результат не змусить себе чекати. Коршів включений в обласну програму реконструкції сіл “Писанкове Прикарпаття”, яка стартує з 2011 року».

За словами Б.ПІХА, "за два з половиною місяці ми змогли створити всі зручності для пасажирів, які користуватимуться послугами залізниці».

У Коршеві повністю відновлені всі сантехнічні і електротехнічні комунікації, інформаційно-довідкові системи, шляхове господарство, відремонтовані пасажирські платформи, оновлено приміщення в цілому, замінені віконна і дверна конструкції, проведено впорядкування, комп`ютери приєднані до системи, створені також надзвичайно комфортні умови перебування на вокзалі: зала очікування, касова зала.

На реконструкцію станції Коршів «Укрзалізниця» витратила майже 3 млн. грн.