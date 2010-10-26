Авіакомпанія МАУ в зимовому розкладі вводить ряд нових напрямків

У період зимової навігації (31 жовтня 2010 р. – 27 березня 2011 р.) авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) запропонує своїм пасажирам нові можливості для авіаподорожей до Південної Азії, а також розширить спектр пропозицій до країн Європи, Перської затоки, Центральної Азії і до міст України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, зокрема, в зимовому сезоні 2010-2011 рр. МАУ вводить нові регулярні рейси до Гоа (Індія), Коломбо (Шрі-Ланка), Куала-Лумпур (Малайзія) і Йоханнесбург (ПАР). Рейси виконуватимуться з посадкою в аеропорту Абу-Дабі (Об`єднані Арабські Емірати).

Крім того, в період зимової навігації 2010-2011 рр. МАУ пропонує нові регулярні рейси: з Києва до Алмати – 2 рази на тиждень, з Києва до Женеви – до 4 разів на тиждень і з Києва до Тель-Авіва – до 5 разів на тиждень.

Згідно з повідомленням, також у зимовий сезон зросте частотність рейсів між Києвом і Тбілісі – до 13 разів на тиждень, між Києвом і Абу-Дабі – до 7 разів на тиждень, між Києвом і Міланом – до 5 разів на тиждень.

МАУ здійснюватиме також чартерні рейси до Пхукет (Таїланд), Тенеріфе (Канарські острови), Ллейду (Іспанія), Ерзерум (Туреччина), Гренобля (Франція), Акабу (Йорданія), Ель-Фуджайру і Рас-ель-Хайм (ОАЕ).

Також чартерні рейси виконуватимуться з регіонів. Зокрема, МАУ починає виконання чартерних програм з Луганська до Хургади і Табу (Єгипет), з Донецька, Одеси і Харкова в Ерзерум (Туреччина), з Донецька в Дубаї (ОАЕ), Шарм-эль-Шейх (Єгипет) і Зальцбург (Австрія).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» сполучає Україну з Лондоном, Парижем, Амстердамом, Брюсселем, Берліном, Франкфуртом, Віднем, Цюріхом, Римом, Міланом, Неаполем, Мадридом, Барселоною, Ліссабоном, Хельсінкі, Дубаї, Абу-Дабі, Тбілісі, Алмати, Женевою, Тель-Авівом, Монастіром, Ніццею, Коломбо, Куала-Лумпуром, Панаджі (Гоа), Копенгагеном, Тріполі, Фару, Фуншалом, Порто, Мускатом, Бахрейном, Йоханнесбургом, Кувейтом, а також більш ніж з 3000 інших міст світу, виконуючи більш як 450 рейсів на тиждень з Києва, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».