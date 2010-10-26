На базі Луганського аеропорту планується створити крупний логістичний центр.

Про це повідомив під час зустрічі з журналістами губернатор Луганської області Валерій ГОЛЕНКО.

«Під Євро-2012 планується глобальна реконструкція аеропорту. На будівництво злітно-посадочної смуги необхідно близько 200-300 млн. грн. Також потрібно розширити перон», – відзначив він.

За словами В.Голенка, з`явилася ідея створити на базі аеропорту крупний логістичний центр. Значну частину території, прилеглої до аеропорту, планується відвести під сучасні автоматизовані склади, що дозволить значно збільшити транзитний вантажопотік через Луганський аеропорт.

«У нас погода і роза вітрів набагато кращі, ніж в Донецьку, наприклад. І всі вантажні літаки, які рухаються через нас до Європи і Азії, можуть сідати тут для дозаправки або перевантаження транзитних вантажів. Тому Луганський аеропорт може стати аеропортом «підскоку», – сказав губернатор.

«Крім того, ведуться переговори, щоби на базі нашого аеропорту зробити технічний центр спільно з Air France, щоб у нас проводити регламентні і ремонтні роботи їх літаків», – повідомив В.Голенко.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт Луганськ на сьогоднішній день приймає 3 тис. пасажирів в квартал, хоча може приймати в 10 разів більше. З Луганська відправляються два регулярні щоденні рейси і щонеділі – чартери.

За словами заступника директора аеропорту Олександра МІРОШНИКА, після реконструкції покриття злітна смуга може приймати практично будь-які сучасні літаки.