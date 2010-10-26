У Німеччині почалися страйки залізничників

У Німеччині сьогодні вранці почалися попереджувальні страйки залізничників.

Про це повідомляється на сайті «Німецької хвилі».

Страйк охопив і приміське, і міжміське сполучення.

Як наголошується в повідомленні з посиланням на агентство AFP, найсильніше акціями протесту охоплені Баварія і Північний Рейн – Вестфалія. Страйкують працівники приміських і міжміських поїздів, а також депо й центрів обслуговування.

За даними профспілок Transnet і GBDA, уже зранку роботу припинили сотні співробітників концерну Deutsche Bahn (DB) і приватних залізничних компаній. За допомогою спорадичних страйків, які проводитимуться весь день то в одному, то в іншому регіоні ФРН, профспілки сподіваються вивести з глухого кута тарифні переговори, наступний раунд яких запланований на кінець тижня.

Профспілки добиваються єдиної тарифної угоди для всієї галузі, щоб запобігти конкуренції між залізничними компаніями, що призводить до зниження зарплати. Зарплати співробітників приватних компаній приблизно на 20% нижчі, ніж в Deutsche Bahn, пояснює агентство Reuters.