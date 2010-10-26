Автоваз має намір закінчити рік з прибутком

Найбільший російський автовиробник Автоваз чекає більше 1 мільярда рублів чистого прибутку за міжнародними стандартами цього року, повідомив віце-президент з фінансів Олег Лобанов, повідомляє Рейтер.

Чистий прибуток з РСБУ складе за рік близько 1 мільярда рублів, а паперовий прибуток "з МСФО буде серйозний", - додав він.

Автоваз відображає в звіті з МСФО дохід від оцінених за справедливою вартістю безвідсоткових позик свого основного акціонера держкорпорації Ростехнології, яка передала йому у вигляді позики 65 мільярдів рублів з бюджету РФ.

У першому півріччі 2010 року компанія одержала 5,9 мільярда рублів "паперового" прибутку, за рахунок чого змогла одержати чистий прибуток в 3,06 мільярда.