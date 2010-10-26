"Укрзалізниця" візьме участь у будівництві розв’язок навколо залізничних переїздів

"Укрзалізниця" візьме участь у будівництві різнорівневих розв`язок навколо залізничних переїздів у рамках державної програми з їх ліквідації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську повідомив генеральний директор відомства Михайло КОСТЮК.

"Частину фінансування "Укрзалізниця" візьме на себе через відповідне кредитування", - сказав М. КОСТЮК.

За його словами, будівництво різнорівневих розв`язок і об`їзних доріг навколо переїздів у першу чергу почнеться на напрямках швидкісного руху потягів з Києва у Львів, Харків і Донецьк. Тут же "Укрзалізниця" встановить новітні системи відеоспостереження.

"За допомогою камер відеоспостереження ми на добровільних засадах максимально сприятимемо ДАІ у виявленні порушників на залізничних переїздах, хоча це не наша функція", - сказав М. КОСТЮК.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує розробити державну програму з метою забезпечення безпеки на залізничних переїздах.

Відповідно до цієї програми, на першому етапі держава профінансує облаштування шлагбаумами усіх без виключення переїздів через залізничні колії. Другий етап реалізації програми передбачає спорудження мостів і шляхопроводів через залізничні колії з метою повної ліквідації усіх переїздів.

За словами першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, реалізація цієї програми коштуватиме близько 2 млрд. грн.