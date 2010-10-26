Під час візиту Путіна обговорять транзит поїздів на Олімпіаду в Сочі через Україну

Під час візиту прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА в Київ планують обговорення питання транзиту потягів на зимову Олімпіаду- 2014 в Сочі через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК.

"За дорученням Президента України "УЗ" створює умови, щоб російські потяги у напрямку Сочі на зимову Олімпіаду 2014 р. проїздили по території України. Це класичний маршрут. Для залізниць України це вигідно. Ми отримуємо додаткові прибутки, а росіяни отримують максимально короткий маршрут", - зазначив М. КОСТЮК.

За його словами, також під час візиту російського прем'єр-міністра розглядатимуться питання спрощення митного контролю в потягах на напрямку Київ- Москва.

"Ми повинні спростити митний контроль, щоб забезпечити "спокійний" проїзд пасажирів вночі", - уточнив гендиректор "Укрзалізниці".