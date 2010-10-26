У Луганську відкрили нову тролейбусну лінію

У Луганську 25 жовтня відбулася урочиста церемонія відкриття тролейбусної лінії до мікрорайону Зарічний.

"Плани з будівництва тролейбусної лінії в цей мікрорайон існували ще в 80-х роках минулого століття. Сьогодні ми їх реалізували, - заявив на відкритті Луганський міський голова Сергій КРАВЧЕНКО. - Цей мікрорайон наймолодший і один з найбільших у нашому місті, тому поява тут соціального транспорту була одним з головних завдань для Луганської міської ради. Сьогодні у нас є плани подальшого розвитку електротранспорту в місті. Це, передусім, закупівля нових тролейбусів, щоб вони ходили на маршрутах з інтервалом не більше 10 хвилин. Продовження цієї нової лінії через об'їзну дорогу до вулиці Оборонна. Ми хочемо побудувати тролейбусну гілку до 3-ої дитячої лікарні в кварталі Якіра. І найголовніше - закільцювати усі тролейбусні гілки на естакаді біля залізничного вокзалу. Крім того, ми зараз ведемо роботу і шукаємо варіанти купівлі автобусів для створення міського автобусного парку. Усе це дозволить нам охопити комунальним громадським транспортом усе місто, створити комфортні умови для пересування наших городян".

Щоб прокласти нову тролейбусну лінію і купити 10 нових тролейбусів, з міського бюджету протягом 2,5 років було виділено понад 20 млн. грн.

На урочистому відкритті нової тролейбусної лінії був присутній народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ. Він підтвердив, що вже куплено 10 тролейбусів, з яких 5 - є на лінії, ще 5 - повинні надійти найближчим часом. Він також повідомив, що за 4 роки у місті куплено 11тис.200 сміттєвих контейнерів, полагоджено понад 600 ліфтів, а в цілому за останні місяці в Луганську область надійшло близько 160 млн. грн. бюджетних коштів.