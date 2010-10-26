Кількість абонентів стільникового зв’язку у світі зросла до 5,1 млрд. абонентів

На цей момент у світі налічується понад 5,1 млрд абонентів стільникового зв'язку. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Ericsson (Швеція).

За даними компанії, глобальне проникнення мобільного зв'язку складає на сьогодні 74% (від загальної кількості населення планети).

У третьому кварталі цього року зростання числа користувачів мобільного зв'язку склало близько 176 млн. Більше половини нових підключень була здійснена в Індії і Китаї, де користувачами мобільного зв'язку стали 29 млн. і 55 млн. осіб, відповідно.

Ericsson зазначає, розвиток мереж третього покоління (WCDMA) в третьому кварталі активно продовжився. На цей момент в зоні покриття мереж WCDMA проживає близько 35% населення Землі. Практично усі ці мережі вже сьогодні функціонують з підтримкою технології HSPA. Частка користувачів HSPA серед усіх абонентів мобільного зв'язку досягла в третьому кварталі 6%, тоді як роком раніше складала лише 4%.

Спостереження Ericsson за діючими стільниковими мережами показують, що мобільний трафік даних більш ніж подвоївся в проміжку між третім кварталом 2009 року і третім кварталом 2010 року. Згідно з прогнозами експертів мобільний трафік даних в найближчі декілька років подвоюватиметься в об'ємі практично щорічно, у першу чергу, завдяки зростанню проникнення смартфонів, планшетів і нетбуков.

Дзвінки і передача голосу як і раніше залишаються ключовим джерелом прибутків мобільних операторів, хоча передача даних набуває усе більшого значення - у міру того, як користувачі все частіше звертаються до мобільного доступу в Інтернет. У світовому масштабі прибутки від передачі даних (включаючи SMS) зараз формують майже 30% загальної виручки стільникових операторів, роком раніше - лише 26%.

Довідка УНІАН. Компанія Ericsson - провідний у світі постачальник технологічних рішень і професійних послуг для операторів зв'язку.

В Україні компанія поставляла рішення для компанії "Київстар", УРС, "Астеліт" та ін. Ericsson працює у 175 країнах світу, штат співробітників налічує понад 80 000 осіб. У 2009 році продажі компанії склали 27,1 млрд. дол. США. Компанія заснована у 1876 році, штаб-квартира у Стокгольмі, Швеція. Акції Ericsson котируються на OMX NASDAQ, Стокгольмській фондовій біржі і американській біржі NASDAQ.