Мінтрансзв’язку покращить взаємодію між наземними службами, які регулюють рух суден

Фахівці Міністерства транспорту і зв'язку удосконалять систему взаємодії між центрами регулювання руху суден, що дозволить центрам підстраховувати роботу один одного у разі виходу з ладу устаткування або інших надзвичайних подій і зменшить дію людського чинника на безпеку судноплавства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міністерства, відповідне доручення Міністр транспорту і зв'язку Костянтин ЄФИМЕНКО дав Державній адміністрації морського і річкового транспорту (Укрморічфлот).

Удосконалити планують роботу центрів регулювання руху суден Бузько-Дніпровсько-Лиманського і Херсонського морських каналів, Дунайського, Чорноморського і Азовського регіонів і Керченської протоки. "Поліпшення процесу управління рухом суден дозволить посилити безпеку судноплавства і поліпшити роботу наземних служб", - зазначив Головний державний інспектор з безпеки судноплавства Ілля ТИХОНОВ.

Крім того, міністр доручив до кінця року виконати вимоги рекомендації Міжнародної асоціації маякових служб (IALA) щодо вимог до експлуатаційних і технічних характеристик устаткування.