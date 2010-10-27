Канада інвестує 350 млн. дол. в український супутник до Євро-2012

Канада планує інвестувати 350 млн. канадських доларів у створення першого українського супутника, який обслуговуватиме усі телекомунікаційні проекти під час Євро- 2012.

Як повідомляє РАР, про це сказав посол України в Канаді Ігор ОСТАШ під час свого перебування у Львові разом з канадським прем'єр-міністром.

За даними агентства, створення супутника повинне стати однією з частин українсько-канадського проекту, спрямованого на мирне освоєння космосу.

"Ми вдячні канадським партнерам за реалізацію такого важливого проекту. Канада інвестує серйозні кошти, понад 350 млн. канадських доларів, на будівництво першого українського супутника", - сказав І. ОСТАШ.