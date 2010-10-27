Придніпровська залізниця відкрила рух на модернізованій ділянці Сімферополь-Севастополь

Придніпровська залізниця сьогодні урочисто відкрила рух на модернізованій ділянці Сімферополь-Севастополь

Час проїзду електропоїздів на маршруті зменшиться на 40 хвилин до 1 години 40 хвилин за рахунок модернізації колії. Відремонтовано понад 70 км колії.

Реконструкція, у якій було задіяно понад 1,5 тисяч осіб, почалася у червні. Вартість проекту склала понад 150 млн. грн.

"Ми витратили 150 мільйонів гривен для підготовки будівельного майданчика під приміський вокзал і реконструкцію напрямку Сімферополь-Севастополь", - сказав гендиректор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК.

У Сімферополі презентований новий електропоїзд підвищеної комфортності ЕПЛ-2Т- 32, який дістав назву "Крим - перлина України". Крім того, залізничники відремонтували 3 електрички ЕР- 1. Усі вони курсуватимуть за розкладом разом з іншими приміськими поїздами.

"Ми вирішили ряд стратегічних завдань. Крім того, що ми поставили комфортабельні електропоїзди на ділянку Сімферополь-Севастополь, час в дорозі зменшено з 2 годин 20 хвилин до 1 години 40 хвилин, а один потяг буде в ходу 1 годину 30 хвилин, ми серйозно розвинули інфраструктуру станції "Сімферополь" - на роки вперед у неї з'явилася можливість для прийому як пасажирських, так і приміських потягів, ми значно поліпшили умови для технічної підготовки пасажирських потягів, електропоїздів приміського сполучення", - повідомив начальник Придніпровської залізниці Олександр МОМОТ.

Вартість проїзду в електричці "Сімферополь-Севастополь" не зміниться.

"На сьогодні ціна буде стабільною", - сказав М. КОСТЮК.

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ назвав реконструкцію ділянки "знаковою подією" для регіону.

В. ДЖАРТИ також висловив сподівання, що через рік у Сімферополі буде побудований приміський вокзал.