ДАІ з 1 листопада штрафуватиме водіїв мопедів за відсутність прав

Державтоінспекція з 1 листопада почне штрафувати водіїв мопедів, які не мають прав на транспортний засіб і документів про його реєстрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам під час прямої лінії в газеті "Комсомольська правда в Україні" заявив начальник Державного Департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

"Закон цього вимагає. Якщо ми ввели реєстрацію транспортного засобу і отримання власником посвідчення водія категорії А1 штрафні санкції за відсутність будуть такі ж, як і за відсутністі прав на інші транспортні засоби", - сказав начальник ДАІ.

При цьому він нагадав, що 1 листопада закінчується так звана спрощена система реєстрації мопедів, коли його власник міг поставити на облік в ДАІ транспортний засіб, звернувшись в Державтоінспекцію з відповідною заявою.

Після цієї дати мопеди ставитимуть на облік на загальних умовах, як це робиться для власників мотоциклів і автомобілів.