Україна надасть 20-40% знижки на причальний збір при транзиті венесуельської нафти до Білорусі – Єфименко

Україна надасть знижку в розмірі 20-40% на причальний збір при транзиті венесуельської нафти до Республіки Білорусь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Він зазначив, що відповідну домовленість вже досягнуто між країнами. «Знижка 20-40% на причальний збір, який зараз становить 2,1 долара. Знижка буде залежно від обсягу», – сказав К.ЄФИМЕНКО.

При цьому він зазначив, що тариф на перевезення нафти залізницею залишився незмінним – 0,27 долара за 10 т/км. «По залізниці однакова ставка з Білоруссю – 0,27 долара за 10 тонно-кілометрів», – сказав К.ЄФИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня ц.р. перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна зробила знижку на портові збори й залізничний тариф для транзиту венесуельської нафти до Білорусі. На уточнююче запитання, в якому обсязі було зроблено знижки, він відповів, що знижку на залізничний тариф зроблено в розмірі близько 20%.

Довідка УНІАН. Згідно з домовленостями президентів Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і Венесуели Уго ЧАВЕСА Мінськ планує купити у Каракаса 4 млн. тонн нафти у 2010 році й 10 млн. тонн – у 2011 році.

Венесуельська нафта, що купується Білоруссю, надходить танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.

Згідно з двосторонньою урядовою угодою про заходи з розвитку співпраці щодо транспортування нафти до Білорусі територією України, підписаною 13 липня ц.р., Білорусь зобов`язалася поставити на свої НПЗ через територію України поточного року 4 млн. тонн нафти, в 2011 р. – 10 млн. тонн.

Тариф на транзит нафти через територію України залізницею, згідно з документом, становить 0,27 дол. за 10 тонно-кілометрів.