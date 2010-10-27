У Чернігові презентували білоруський тролейбус

У Чернігові пройшли демонстраційні випробування тролейбуса моделі 321, аналоги якого вироблятимуться на спільному українсько-білоруському підприємстві.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, першими пасажирами білоруського тролейбуса, що вийшов в експериментальному режимі на чернігівський маршрут, стали голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО, Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, голова правління ЗАТ "Чернігівський автозавод" Валерій КУПЦОВ, керівник корпорації "Еталон" Володимир БУТКО і місцеві журналісти.

Під час спілкування з пресою В.ХОМЕНКО підкреслив, що виробництво тролейбусів в Чернігові сприятиме вирішенню транспортних проблем міста і обов`язково прискорить оновлення рухомого складу Чернігівського тролейбусного управління.

За інформацією В.КУПЦОВА, зараз на автозаводі готуються два майданчики, на яких почнеться збірка тролейбусів. До кінця року планується зібрати три машини і почати сертифікацію чернігівського тролейбуса в Україні. "У кінці червня повинні почати серійне виробництво", - сказав директор підприємства.