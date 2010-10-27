232 працівники залізниць пройшли психофізіологічну реабілітацію

Впродовж січня-вересня 2010 року 232 працівники локомотивних бригад залізниць України потребували допомоги психологів і психотерапевтів і пройшли психофізіологічну реабілітацію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, 49 чоловік були госпіталізовані через гостру реакцію на стрес, від розладу адаптації проліковано 37 працівників, від посттравматичних стресових розладів – 2 людини. Працівники локомотивних бригад Придніпровської, Одеської і Львівської залізниць проходять реабілітацію в неврологічних відділеннях галузевих медичних установ.

Психологічну допомогу машиністам та їх помічникам надають також психологи локомотивних депо. За необхідності вони проводять консультації сім`ям працівників локомотивних бригад.

На сьогодні на залізницях України працюють 13 123 машиністи локомотива і 9751 помічник.

Як відзначають у відомстві, дорожньо-транспортні події на залізницях, особливо ті, в яких важко травмуються і гинуть люди, негативно позначаються на психо-емоційному стані працівників локомотивних бригад. На машиніста локомотива і помічника машиніста, що відповідають за безпеку руху, лягає велике психологічне навантаження. У стресовій ситуації, коли під час руху потягу в безпосередній близькості на шлях виїжджає автотранспорт, працівники локомотивних бригад не мають можливостей для маневру, щоби уникнути зіткнення, оскільки гальмівний шлях залежить від багатьох чинників, серед яких вага потягу, профіль ділянки, швидкість руху і інші супутні умови.

Тому на залізницях України проводиться психофізіологічна реабілітація осіб, робота яких пов`язана з безпекою руху, емоційними перевантаженнями, стресовими ситуаціями на транспорті. З цією метою 10 років тому в системі охорони здоров`я на залізничному транспорті було створено три медичні реабілітаційні центри на базі Дорожньої клінічної лікарні № 1 ст. Київ, Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» і лікарні ст. Луганськ.