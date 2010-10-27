Мінтранс розробить бальну систему допуску до конкурсів на перевезення пасажирів

Міністерство транспорту та зв`язку України і ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за участю перевізників розробляють бальну систему допуску до конкурсів на перевезення пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор «ДержавтотрансНДІпроект» Анатолій РЕДЗЮК.

«Зараз розробляється спільно з перевізниками єдиний реєстр, бальна система допуску до конкурсу на пасажирські автоперевезення», – сказав він.

За його словами, проект цієї постанови може бути узгоджено з різними відомствами протягом двох місяців, після чого його має затвердити Кабмін.

Головним нововведенням цієї системи стане необхідність укрупнення дрібних перевізників, оскільки чим більший перевізник, тим вищим буде його бал.

«У нас понад 110 тис. автоперевізників. Ніяких інспекцій не вистачить, щоб за кожним стежити», – зазначив А.РЕДЗЮК. На його думку, понад 90% автоперевізників не виконують повною мірою законодавство.

А.РЕДЗЮК нагадав, що для підвищення безпеки при автоперевезеннях пасажирів Мінтранс вводить тахографи на внутрішніх перевезеннях, оскільки на міжнародних їх вже введено, а також ремені безпеки.

Загалом, за його інформацією, в Мінтрансі готується близько 30 нормативних документів для мінімізації порушень при перевезеннях.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО повідомив, що Мінтранс ухвалив рішення про серйозну реформу в автомобільному транспорті. За його словами, сьогодні 33% перевізників із понад 150 тисяч – це перевізники, що мають в активі один транспортний засіб, і 46% – два транспортні засоби.

«Ми приймаємо до кінця року закон, яким встановлюємо з 2011 року мінімум 5 (транспортних засобів для одного перевізника – УНІАН), а потім підвищуємо до того, щоб це було 30% від транспортного ринку певного регіону, міста або села), - сказав міністр. Він повідомив, що на сьогодні контролювати безпеку 150 тисяч перевізників неможливо й неможливо проконтролювати людину, яка має один автобус, оскільки міра його відповідальності не визначена, в нього ще 90% боргів за придбання цього автобусу, і ця людина не може нести ніякої майнової відповідальності.