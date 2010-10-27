Україна і Росія підписали низку двосторонніх угод.

Як передає кореспондент УНІАН, угоди було підписано після закінчення сьомого засідання Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, яке пройшло сьогодні в Києві.

Зокрема, міністри транспорту України та Росії Костянтин ЄФИМЕНКО і Ігор ЛЕВІТІН підписали угоду між Кабінетом міністрів України і урядом Росії про співпрацю в морському й авіаційному пошуку та порятунку на Чорному й Азовському морях.

Також міністри регіонального розвитку двох країн Владимир ЯЦУБА і Віктор БАСАРГІН підписали угоду про міжрегіональну прикордонну співпрацю.

Крім того, підписано Меморандум про співпрацю у галузі суднобудування, а також Меморандум про співпрацю Кабінету міністрів України з групою компаній ТНК-ВР щодо розвідки й видобутку газу щільних пісковиків у донецькому регіоні.