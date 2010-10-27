Фонд держмайна повторно оголосив конкурс із продажу авіакомпанії "Константа"

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на торги на Українській міжнародній фондовій біржі (УМФБ) 42,22% держпакет акцій авіакомпанії ВАТ «Константа», повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації". Фонд держмайна планує продати 3,949 млн. акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Торги на УМФБ пройдуть 3 грудня. Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Константа" займається організацією та виконанням VIP-, бізнес-, корпоративних і вантажних польотів на літаках Як-40, Ан-32. Обсяг наданих послуг за підсумками 2009 р. становив 8 млн. 359 тис. грн., збитки - 57 тис. грн., дебіторська заборгованість - 682 тис. грн., кредиторська - 1 млн. 256 тис. грн., вартість активів - 7 млн. 891 тис. грн. 42,22% ВАТ "Авіакомпанія "Константа" (987,333 тис. грн.) належить Фонду держмайна України, 30% – Energy Standard Group S.A.

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